Improvviso lutto nel quartiere: lacrime e dolore per Carlo

Un grande e improvviso lutto ha colpito il quartiere di San Pietro a Patierno. L'intera comunità piange Carlo Amendola. La notizia ha subito fatto il giro dei social e tanti sono i messaggi per lui e per la sua famiglia in questo grande momento di dolore.

Uno di questi porta la firma dell'amico Angelo: "Non potevo ricevere notizia più brutta di questa , ora che ti avevi realizzato, eri così felice di qst tuo lavoro, un lavoro che ti è sempre piaciuto da piccolo ….rimarrai sempre nei nostri cuori eri una persona buona e altruista".

Anche il consigliere municipale Giuseppe Pistone ha espresso il suo cordoglio: "Condoglianze alle famiglie Amendola e Gallo. Siamo addolorati per la perdita di Carlo".