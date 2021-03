Si è spento Carlo Ambrosio: il vocalist e chef aveva 38 anni

Lutto ad Ottaviano, è morto Carlo Ambrosio, dopo un ricovero in ospedale di qualche settimana. Il 38enne, molto conosciuto in città, lavorava in un negozio di articoli di abbigliamento sportivo, ma aveva anche un lato artistico molto accentuato. Era infatti anche un cuoco e un vocalist e trasformista molto apprezzato delle serate della movida in era pre Covid.

Tanti i messaggi di cordoglio di amici incredubili per quanto accaduto a Carlo. Ne riprendiamo uno in particolare: "Da quando ti ho conosciuto sei sempre stata una persona sincera con me un vero amico....a lavoro eri na macchiet quante risat me fatt fa...ti ho voluto bene e te ne verrò sempre buon viaggio amico mio... R.i.p che brutta notizia", scrive Carlo d'Apolito.