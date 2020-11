Cardarelli, morto nel bagno del pronto soccorso. Era un sospetto Covid|VIDEO

Deceduto nel bagno del pronto soccorso in circostanze ancora da chiarire. Sta facendo il giro del web il video girato con un cellulare all'interno dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Le immagini ritraggono il corpo senza vita, disteso per terra, di un paziente sospetto Covid che, da quanto si apprende, era andato in bagno e non era più uscito.

Aperta la porta, il personale si è trovato di fronte alla terribile scena. Il video ritrae anche altri degenti, apparentemente in condizioni molto precarie. "Non è al momento possibile stabilire quale sia stata la causa del malore che ha portato al decesso - si legge in una nota diramata dall'Azienda - tuttavia la direzione sanitaria ha doverosamente avviato ogni indagine necessaria. E' bene sottolineare che a tutti i pazienti dell'area sospetti, al pari di tutte le altre aree, viene sempre garantita continua assistenza da parte del personale sanitario in servizio".

Per il direttore generale Giuseppe Longo: "È deprecabile che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell’opinione pubblica". La direzione strategica del Cardarelli ha avviato un'ulteriore indagine interna, tesa ad accertare chi e in che modo abbia girato e diffuso il video.