Tragedia nel Milanese: 21enne campano morto, grave 24enne

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto all'interno di una camera nel residence Linate in via Giosué Carducci, a Segrate (Milano). Insieme al 21enne, c'era anche un giovane di 24 anni, incosciente e in gravissime condizioni. È stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Fatebenefratelli. La tragedia è stata provocata da una fuga di monossido di carbonio, stando alle prime analisi degli esperti dei pompieri. I due giovani, di origini campane, si trovavano a Milano per un colloquio di lavoro. In particolare, la vittima aveva raggiunto 6 giorni fa l'amico 24enne, che risiedeva nel residence da ottobre.

La macchina dei soccorsi è stata allertata poco prima del mezzogiorno di mercoledì. Alcuni loro amici, su richiesta dei genitori che non riuscivano a contattare i figli, sono andati nella struttura e hanno trovato i due ragazzi a terra. In via Carducci sono arrivati a sirene spiegate i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, con il gruppo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), e il personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con tre equipaggi su automedica e ambulanze. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, competenti per territorio, e la polizia locale di Segrate. Stando alle prime analisi, la fuga di monossido di carbonio potrebbe essere avvenuta da una caldaia dell'edifico.

Cos'è il Residence Linate?

Il Residence Linate si trova esattamente al civico 7 di via Carducci, a Novrego, frazione di Segrate, a pochi passi dall'aeroporto. Si tratta di una struttura, come spiegano sul sito, nuova e molto adatta ad accogliere chi per motivi di lavoro o turistici arriva a Milano con voli da Linate. L'edificio, sempre secondo il portale, sarebbe stato recentemente restaurato e ai clienti offre alloggio in appartamenti e stanze. Le due vittime dormivano in una stanza al piano terra, stando alle prime informazioni.