Camillo si spegne a soli 30 anni, tremendo lutto tra amici e familiari

Aveva soltanto 30 anni, Camillo Zito. Napoletano, si è spento dopo aver lottato tra la vita e la morte, in coma. Tantissimi i messaggi di cordoglio per lui, dopo che la notizia si è diffusa sui social.

"Eri pieno di vita e molto educato", scrive qualcuno. "Eri un bravo ragazzo, non lo meritavi". E ancora, scrive un amico: "Ci chiamavano vecchi perché giocavamo in un biliardo tutta la giornata, ma tu vecchio non lo eri eppure tene sei andato già! Mi mancheranno le giornate insieme a giocare o a fare un giro in auto".

"Camillo Zito fai parte di uno dei momenti più belli della mia vita e chi si dimentica quanto ci siamo divertiti – è un altro commovente messagio dedicato al 30enne – Eravamo una comitiva infinita che ripeto ha segnato uno dei periodi più belli delle nostre vite rip Cami".