Giovane trovato morto a Caivano con un colpo al petto: ipotesi suicidio

Un ragazzo del 2004 è stato trovato morto a bordo della sua auto a Caivano, nel Napoletano, con un colpo di pistola al torace e un'arma nell'abitacolo. Il cadavere nell'auto parcheggiata in via Viggiano e al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Frattamaggiore ed è già stata attivata la polizia scientifica per i rilievi. Il giovane non risulta avere precedenti di alcun tipo. Investigatori a lavoro per cercare immagini delle telecamere nell'area.