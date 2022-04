Tragedia in via Santa Brigida, il proprietario di un bar si impicca nel locale

Polizia al Cafè Max di via Santa Brigida, situato a pochi metri dalla Galleria Umberto, per la segnalazione di una persona che si è tolta la vita all'interno del locale.

Gli agenti giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la scena macabra. All'interno della gastronomia gelateria c'era il corpo senza vita di un uomo impiccato. Si tratta di Massimo Eboli, 45enne proprietario del bar. Secondo quanto trapelato le ragioni non sarebbero da ricercarsi in problemi economici, che la famiglia della vittima non aveva. Sconvolta la moglie, ripete che non poteva immaginare che il consorte potesse compiere tale gesto.

Tanta folla si è radunata davanti al locale, molto conosciuto nella zona. "Massimo era una persona affabile dal cuore d'oro. Ieri sera ha chiuso il bar alle 18.00, prima del solito. Non ho voglia", aveva detto ai presenti, come racconta un lavoratore del cafè. Questa mattina poi alle 8.00 la scoperta del cadavere di Eboli.