Il numero delle vittime del Covid-19 nella cittadina del Napoletano sale a 25. "Esorto ancora una volta la comunità a vaccinarsi, fatelo, è l’unica arma che abbiamo a disposizione per contrastare il covid. C’è bisogno di unità, responsabilità. Mi auguro e spero che non dovremo più dare notizie simili", ha concluso il sindaco.

Puerio – spiega Pirozzi – "era ricoverato da diverse settimane". "Tutta la comunità Calvizzanese si stringe al fortissimo dolore della mamma, del papà, della famiglia, degli amici. È un giorno di lutto per la nostra comunità. Possa tu riposare in pace".

L'esortazione del sindaco: "Vaccinatevi, non vorremmo dare più notizie simili". Puerio aveva 36 anni ed era da tempo ricoverato

Calvizzano in lutto, Bruno non ce l'ha fatta: il Covid se l'è portato via giovanissimo