Il piccolo Dominick ucciso da una grave malattia: aveva solo un anno

Un grande dolore ha colpito il comune di Sant'Antonio Abate. L'intera comunità cittadina piange il piccolo Dominick Palladino, venuto a mancare a solo un anno. Il triste annuncio ha subito fatto il giro dei social e tanti sono i messaggi per i genitori Francesco e Maria Luisa. I funerali del piccolo sono stati celebrati questa mattina presso il Parco Naturale in via Lettere.

Un messaggio di cordoglio è stato pubblicato anche da Ilaria Abagnale, sindaca del comune in provincia di Napoli. "Con un peso nel cuore, devo diffondere una notizia che nessuno di noi vorrebbe mai apprendere. Un nostro piccolo concittadino, di appena un anno d’età, ci ha lasciati ieri a causa di una grave malattia. Non c'è nulla di più straziante che annunciare la scomparsa di un bambino, simbolo del futuro, della speranza e della gioia di una comunità.

Ci sentiamo impotenti di fronte a una sofferenza così grande. L’unico modo che abbiamo per onorare la memoria del nostro piccolo angelo e manifestare la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore è proclamare il lutto cittadino durante i funerali. Invito tutti i cittadini a esprimere il proprio rispetto sospendendo le attività rumorose a partire dalle ore 10.00 di stamane, quando la salma verrà trasferita dalla sua abitazione al Parco Naturale, in via Lettere.

Chiedo inoltre ai titolari delle attività commerciali di abbassare le saracinesche in segno di lutto, raccoglimento e rispetto durante la cerimonia funebre, prevista per le ore 10.30 presso il Parco Naturale. La nostra comunità ha sempre dimostrato grande forza e solidarietà nei momenti difficili, e sono certa che sapremo essere vicini a chi soffre di più. Un abbraccio ai genitori del piccolo".