Trovata in spiaggia con il figlio morto soffocato, super perizia psichiatrica per Adalgisa Gamba

Sarà sottoposta a una nuova perizia psichiatrica, per stabilire se era in condizioni di intendere e volere, Adalgisa Gamba, accusata di avere ucciso il 2 gennaio 2022 a Torre del Greco il figlioletto di soli due anni e mezzo. La donna venne trovata su una spiaggia del lungomare torrese con il piccolo in braccio. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti lo avrebbe soffocato precedentemente per poi gettarsi in mare con il corpo ormai senza vita del bambino. "Sono stata io a gettarlo in mare perché era malato", aveva confessato agli inquirenti.

Una prima perizia disposta dalla Corte aveva stabilito la totale incapacità di intendere e volere della donna, ma i dubbi saranno sciolti solo dal nuovo collegio peritale nominato dai giudici. Accolte dunque le richieste della Procura di Torre Annunziata per una nuova perizia psichiatrica collegiale.

I motivi del folle gesto

Alla base del folle gesto che avrebbe portato la donna a sopprimere il figlioletto l'ansia generata dal timore che potesse essere autistico, accompagnata da una depressione post partum che avrebbe lasciato strascichi importanti. "Non dorme, forse ci vuole ciuccio, o vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio?", uno dei messaggi che erano stati inviati da Adalgisa al marito.