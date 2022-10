Bimbo di un anno muore dopo crisi respiratoria: indagini in corso

Dramma a San Vitaliano dove un bimbo è morto per cause da accertare a seguito di una crisi respiratoria. Questa notte i Carabinieri della locale stazione – allertati dal 112 su richiesta del personale 118 già sul posto – sono intervenuti in un appartamento di Traversa Cittadella. Era stato richiesto soccorso per un bambino di un anno, preda verosimilmente di una crisi respiratoria.

Il neonato è stato prima trasportato all’ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli dove per cause ancora in corso di accertamento è deceduto alle 3 circa. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che, su disposizione del magistrato della Procura di Nola, hanno sequestrato la salma per l’autopsia.