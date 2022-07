Lutto in città per la morte del piccolo Antonio: aveva solo 9 anni

Lutto a Giugliano per la prematura morte di Antonio. Il piccolo, 9 anni, è stato portato via da una malattia che sin dalla nascita lo tormentava. Purtroppo, dopo l'enbnesimo intervento necessariop, il suo cuore non ha retto. Dolore e sconforto per l'intera comunità cittadina che, nelle scorse ore si era unita in preghiera.

La notizia della morte di Antonio ha subito fatto il giro della città ed è rimbalzata anche sui social. Tra i tanti messaggi anche quello della maestra Teresa che in un gruppo social cittadino scrive: “Purtroppo il Signore l’ha voluto con sé Antonio, il mio dolce alunno non ce l’ha fatta. Sono vicina alla famiglia, un dolore enorme” scrive la sua insegnante Teresa.