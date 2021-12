Muore dopo aver preso una buca in bici: addio a Gigino Guerrasio

Lutto a Torre Annunziata per la morte di Gigino Guerrasio, il 71enne rimasto vittima di un tragico incidente ieri mattina. Gigino era in sella alla sua bici - la sua grande passione - quando è caduto dopo aver colpito una buca stradale in via Marra.

L'uomo ha battuto la testa ed è stato soccorso da personale del 118. Tutto inutile, però, perché quando è arrivato all'ospedale di Sarno era già morto. Il tratto di strada interessato e la bici sono stati posti sotto sequestro. La salma sarà sottoposta ad autopsia. Intanto sui social, oltre ai tanti messaggi di cordoglio, sono anche tanti i messaggi di cittadini furiosi per una tragedia che, a detta di molti, poteva essere evitata.