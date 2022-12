Lutto in città per Biagio: "Oggi anche il cielo piange"

Lutto a Pozzuoli per la scomparsa di Biagio Rezza. Tutti lo ricordano con affetto. Sono tanti, infatti, i messaggi per lui anche sui social. “Oggi è un giorno brutto per la città. Biagio Rezzo, figlio della Darsena di Pozzuoli, di questa terra bellissima e della sua tradizione marinara. Tante lacrime! Tante lacrime oggi La Pro Loco Pozzuoli è vicina a tutta la sua bella famiglia Sempre così ti ricorderemo”, si legge in un post.

O, ancora: "L’intera associazione Madonna dell’Arco via Mario Sironi Monteruscello Pozzuoli il presidente e tutto il consiglio direttivo e soci tutti stiamo vicino al dolore che a colpito la nostra battente Mary e tutta la famiglia rezzo e la famiglia Vecchione per la perdita dello zio Biagio“. “Oggi anche il cielo piange, perché sei andato via anche tu, Biagio Rezzo per sempre con noi. R.I.P. Condoglianze a tutta la famiglia Rezzo“, scrive invece Luigi.