La città perde un pezzo di storia: addio a Benito "u pizzaiol"

Lutto a Torre del Greco per la morte di Benito "u pizzaiol", storico ambulante della città. La notizia della morte del noto pizzaiolo - che portava per le strade cittadine le sue pizza a portafoglio - è stata diffusa, via social, dalla figlia.

"Buonasera al mondo intero e a Torre del Greco. Voglio ringraziarvi ad uno a uno per i messaggi su facebook e in privato. Papà da 7anni viveva con me a Reggio Emilia, ma si è sempre sentito felice perché il suo popolo di Torre del Greco gli è stato sempre vicino.

Il papà stamattina se n'è andato dopo due settimane in ospedale, serenamente. Era in coma da una settimana, ma se lo accarezzavi ti sentiva. Ringrazio il mio papà per avermi donato la sua presenta fino alla fine. Ringrazio i miei familiari a tutta la famiglia Cozzolino, la famiglia Sorrentino, cugini, nipoti e voi grandioso popolo di Torre del Greco", scrive la figlia in un post. I funerali si terranno domani martedì 16 gennaio. Benito verrà sepolto vicino al figlio.