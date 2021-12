Covid, morto l'ex senatore Bartolomeo Pepe: era ricoverato al Cotugno

Lutto nel mondo della politica partenopea che piange l'ex senatore Bartolomeo Pepe, ucciso dal Covid. Pepe, convinto no-vax, è morto a 59 anni. Le sue condizioni si erano aggravate già nei giorni scorsi quando è stato intubato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cotugno.

Il ricovero sabato scorso quando, per problemi respiratori, era stato sottoposto all'uso del casco per la ventilazione. La situazione, come detto, si è aggravata con il passare delle ore, fino ad arrivare al decesso di oggi.

Pepe è stato parlamentare italiano, senatore del Movimento 5 Stelle eletto nel 2013. Nel 2015, però, passò al gruppo di centro-destra "Grande Autonomia e Libertà". La sua posizione di "no Vax" - non solo legata al Covid - era nota a tutti.