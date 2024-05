Giovane papà ucciso da un brutto male: addio a Salvatore "il barbiere"

Lutto a Marano per la prematura e improvvisa scomparsa di Salvatore Morra, noto barbiere della città. Salvatore, venuto a mancare a soli 52 anni, aveva il salone porpio nel cuore della città. Lascia la moglie Paola e due figli. I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa Maria SS. Immacolata a Marano. La notizia ha sconvolto l'intera comunità cittadina che, ancora in queste ore, lo sta omaggiando con tanti messaggi, anche sui social.

Uno di questi porta la firma di Marianna che scrive: "È dalla tarda serata di ieri che la notizia della scomparsa di Salvatore Morra ha sconvolto la comunità maranese . Salvatore combatteva da anni contro una crudele malattia . Salvatore era sereno non dava a vedere la sua sofferenza aveva una grande forza e positività.Salvatore faceva il barbiere tutti i suoi clienti lo ricordano come una bravissima persona .

Io personalmente abitando nella zona del suo salone spesso mi fermavo a scambiare quattro chiacchiere del più ,del meno, della salute ,dei figli e della politica locale .Sono rimasta addolorata ....non ci posso ancora credere ! Speravo con tutta me stessa che ce la potesse fare .Salvatore era un nostro iscritto, amava questo gruppo che seguiva da sempre per ciò è doveroso da parte nostra stringerci al dolore dei suoi familiari , dei suoi figli e della moglie Paola".