Muore noto barbiere: lutto al corso Vittorio Emanuele e a Chiaia

Si è spento Alessandro Indigeno, noto barbiere prima della zona Chiaia (via Chiatamone e via Crispi) e poi del corso Vittorio Emanuele dove aveva aperto una barberia, come riporta il Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tanti i messaggi di cordoglio per l'uomo molto amato dai suoi clienti.