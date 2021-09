Tragedia in via Foria: bambino di quattro anni precipita nel vuoto e muore

Inutile la corsa in ospedale per salvare il piccolo. Non è ancora nota la dinamica di quanto successo

Una tragedia si è verificata nella mattinata di oggi nella zona di via Foria, nel centro storico della città. Un bambino di quattro anni è precipitato dal terzo piano di una palazzina.

Per lui - caduto dal balcone della sua abitazione, in una traversa della nota arteria stradale partenopea (via Giuseppe Piazzi) - non c'è stato nulla da fare. Ha perso la vita al termine della corsa verso l'ospedale Vecchio Pellegrini.

Non è al momento nota la dinamica di quanto accaduto.