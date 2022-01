Morto il bimbo ricoverato al Santobono: era in prognosi riservata per un trauma cranico

Purtroppo è morto il bambino di quattro mesi ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Santobono" di Napoli per un trauma cranico. Sulla sua morte la Procura di Benevento ha aperto un'indagine per chiarirne le cause.

Il piccolo, proveniente dalla provincia sannita, era stato ricoverato al Fatebenefratelli lo scorso 16 gennaio. Dopo il ricovero, i genitori e altri familiari sono stati ascoltati dai Carabinieri, senza riuscire però a dare alcuna spiegazione sui quanto fosse accaduto.

Poi, il trasferimento al San Pio doive i medici hanno predisposto un ulteriore trasferimento a Napoli dove il piccolo era già arrivato in condizioni critiche. I medici le hanno tentate tutte, ma purtroppo oggi è arrivato il tragico epilogo.aio.