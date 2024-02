Bambino morto a quattro anni, i soccorritori: “Inutili 35 minuti di rianimazione”

Sono state applicate le manovre d'urgenza per arresto cardio-respiratorio e "tutte le procedure rianimatorie previste dal protocollo Pals" per il piccolo di quattro anni, morto ieri all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Lo spiega l'Asl Napoli 2 Nord, esprimendo "profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo" e stringendosi "attorno al dolore della famiglia in questo momento di immenso dolore". L'Asl ricostruisce l'accaduto, a partire dall'arrivo del personale del 118 "giunto sul posto in dieci minuti dalla chiamata alla Centrale" che "ha tempestivamente messo in atto le manovre di disostruzione delle vie respiratorie per riferita ingestione di corpo estraneo di piccole dimensioni.

Successivamente - si legge - il bambino è stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giuliano, durante il percorso sono state applicate le manovre d’urgenza per arresto cardio-respiratorio. All’arrivo, nonostante l’immediato intervento del personale medico e infermieristico del pronto soccorso, che ha attivato tutte le procedure rianimatorie previste dal protocollo Pals, il piccolo non ha risposto alle cure ed è stato dichiarato deceduto dopo oltre 35 minuti di tentativi di rianimazione". Si attendono ora i risultati dell'autopsia, disposta dalla Procura di Napoli Nord, per accertare le cause del decesso. L'Asl Napoli 2 Nord partecipa "al lutto cittadino proclamato dal Comune di Mugnano di Napoli".