Bimbo investito a Cavalleggeri, Christian aveva 3 anni: si è spento tra le braccia della madre

Si chiamava Christian il bimbo travolto e ucciso da un'auto ieri in via Marco Polo a Cavalleggeri. Aveva tre anni. Sua madre Marianna di anni ne ha invece 39, era lì con lui al momento dell'incidente e se l'è visto morire tra le braccia. Nonostante alcune fratture ha voluto lasciare l'ospedale, per badare agli altri due figli che ha. Sono più grandi, hanno 12 e 14 anni.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita attraverso le numerose testimonianze raccolte. La donna era con due dei suoi bambini, erano le 11.30. Sono stati travolti da una Suzuki sbucata dall’angolo della strada e finita sul marciapiede dove lei si trovava insieme ai bambini. L'uomo alla guida ha subito soccorso il piccolo, mentre la folla si era radunata intorno a loro, minacciando di linciarlo.

Una strada tranquilla via Marco Polo, soltanto traversa della trafficata via Cavalleggeri Aosta. Una strada dove le auto dovrebbero andare piano, tra case popolari e dove all'esterno di un fruttivendolo di solito si raduna una folla di persone.

Così Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità: "Sono rimasto stupito, quella è una strada dove insistono il mercatino rionale e la sede di Asìa. Di fronte a questo evento drammatico che ha sconvolto la nostra comunità, come istituzione ci stringiamo al dolore dei genitori".