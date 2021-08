Muore dopo il bagno in mare: in spiaggia c'erano anche i nipotini

L'uomo era in ferie in un villaggio

Era appena tornato a riva dopo essersi immerso nelle acqua di Baia Felice, ma dopo pochi secondi si è accasciato sul bagnoasciuga morendo. E' finita così la vita di un 50enne di Caivano, in quella che doveva essere per lui solamente una giornata di ferie in un villaggio di Baia Felice, come riporta Casertanews.

Sul posto erano presenti anche i suoi nipotini con cui aveva giocato pochi minuti prima. Vani i soccorsi e il massaggio cardiaco praticato dal personale in servizio sull'ambulanza del 118 giunta sul luogo della tragedia.

Presenti i carabinieri della stazione di Cellole.