Morto nei bagni del Cardarelli, le indagini: domani conferimento incarico autopsia

Domattina sarà affidato, negli uffici della Procura di Napoli, l'incarico dell'autopsia sulla salma di Giuseppe Cantalupo, l'84enne trovato morto nel bagno dell'ospedale Cardarelli e il cui video ha fatto il giro del mondo.

Al momento per la vicenda non risultano iscritti nel registro degli indagati ma si procede contro ignoti. L'ipotesi di reato è abbandono di incapace e responsabilità colpose per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Sono stati nominati tre consulenti. Gli inquirenti hanno anche sentito, nei giorni scorsi, l'uomo che aveva girato il video poi diffuso da una seconda persona. "Volevo mostrare a tutti quello che si vive in ospedale", aveva scritto in un lungo post su Facebook per spiegare le ragioni del filmato.