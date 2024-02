Addio al penalista Vincenzo Siniscalchi: è stato anche il legale di Maradona e De Mita

Un grande lutto ha colpito il mondo forense napoletano. Nel pomeriggio, a 92 anni, è venuto a mancare il penalista Vincenzo Maria Siniscalchi. L'avvocato Siniscalchiu è stato ucciso da un malore improvviso che lo ha colpito mentre stava partecipando ad un convegno al Vomero. Immediati sono scattati i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Noto per essere stato - tra gli altri - il difensore di Maradona e De Mita, la notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro della città e dei social. Sono già tanti, infatti, i messaggi pubblicati per lui e per la sua famiglia. Uno di questi porta la firma dell'ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino: "Grandi sono la tristezza e il dolore per la scomparsa di Vincenzo Siniscalchi. È morto mentre parlava ad una manifestazione dell’ANPI, come Enrico ad un comizio a Padova. Enzo è stato un grande avvocato, un parlamentare autorevole, un compagno ed amico caro, una bella persona, un signore. Un abbraccio affettuoso alla moglie Marinella e alle figlie Alessia e Francesca. Un bacio a te, Enzo, e riposa in pace".