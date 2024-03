Si è spento l'avvocato Polidoro: "Coniugava professione e impegno civile con passione ed eleganza"

E' morto a 69 anni l'avvocato napoletano Riccardo Polidoro, penalista molto noto in città e non solo. Negli anni 2000 aveva anche fondato l'associazione "Il carcere possibile onlus".

La nota di cordoglio della Camera Penale di Napoli: "Ha saputo coniugare, come nessuno, professione forense ed impegno civile, con la passione e l'eleganza che lo contraddistinguevano. Circa 20 anni fa, quando gli ultimi dovevano solo "pagare" e non erano solo occasione per avere i riflettori accesi, ha compreso l'importanza della rieducazione nelle carceri, battendosi per legalità ed umanità della pena. Fondatore del Carcere Possibile onlus, ha ricoperto la carica di Responsabile dell Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. La città, le istituzioni, il foro napoletano perdono, da stanotte, forza e rappresentatività. La comunità dei penalisti napoletani, affranta, si stringe intorno alla famiglia per la perdita dell' Avv. Riccardo Polidoro".