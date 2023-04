Lutto per la morte improvvisa del noto avvocato: aveva 60 anni

Lutto a Torre Annunziata per la morte di Raffaele Pignataro. Il noto avvocato - ex assessore della giunta Ascione - si è spento a 60. I funerali sono in programma domani, sabato 22 aprile, presso la Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. Tra questi c'è quello della scuola di formazione forense "Enrico De Nicola": "Non vi è nessuna foto di Noi, ma tu sei stato e sarai sempre parte di Noi, del nucleo storico della Scuola Forense, abbiamo combattuto, siamo sempre stati in prima linea, abbiamo partecipato ad ogni conferenza, ad ogni iniziativa CNF/SSA in questi 20 anni. Ci ha sempre ispirato un solo principio: una Formazione degli Avvocati per gli Avvocati gratuita e senza orpelli. Finché Noi esisteremo, tu vivrai in Noi La Terra ti sia lieve Amico Nostro, valente Avvocato".