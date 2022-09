La città piange l'avvocato Gaetano Baccari: "Professionista serio. Sempre cordiale e disponibile"

Lutto a Napoli per la prematura scomparsa dell’avvocato Gaetano Baccari. Il noto professionista è deceduto all’età di 51 anni. Baccari era molto conosciuto in città ed era apprezzatissimo dai colleghi.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla pagina social della "Camera Penale di Napoli": Abbiamo appreso con sgomento e dolore della scomparsa dell’avvocato Gaetano Baccari. La comunità dei penalisti si stringe intorno al dolore della famiglia e di coloro che lo conoscevano come collega serio e preparato, sempre disponibile e cordiale con tutti”. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 presso la Chiesa di Nostra Signora di Fatima in via Piave.