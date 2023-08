Addio all'avvocato Edoardo Sabbatino: è stato presidente della Canottieri Napoli

Lutto a Napoli per la morte di Edoardo Sabbatino, 78 anni, noto avvocato civilista ed ex presidente della Canottieri Napoli. I funerali si terranno oggi, sabato 26 agosto 2023, alle ore 17,00, nella Basilica di Santa Lucia. Sotto la sua gestione la Canottieri conquistò la promozione in Serie A1 e lo scudetto under 20. Grande, anche, il suo impegno nel social.

Tanti i messaggi per lui. Il Circolo Canottieri, in una nota, commenta: "Per il nostro circolo è una grande perdita, Edoardo Sabbatino, è stato il presidente del centenario e sotto la sua presidenza si è verificata la prestigiosa circostanza della consegna del collare d’oro per meriti sportivi da parte del CONI. Tutti noi gli riconosciamo l’amore e l’impegno con cui si è sempre dedicato a favore del Circolo Canottieri Napoli.

Ci stringiamo nel dolore alla famiglia. Perdo un amico sincero e leale che mi ha sempre dimostrato stima e affetto" così il presidente del Circolo Canottieri Napoli,Giancarlo Bracale, ricorda l'ex presidente Sabbatino. Il consiglio tutto esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Sabbatino".