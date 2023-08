Addio a Ciro Gaudino: il noto avvocato ucciso da un brutto male

Lutto a Portici per la prematura scomparsa dell'avvocato Ciro Gaudino, ucciso da un brutto male. A darne notizia è il sindaco Enzo Cuomo che, in un post, ha scritto: "Una triste notizia per la nostra Comunita' , stamattina è deceduto l' Avvocato Ciro Gaudino, stimato e noto professionista di Portici Avvocato Cassazionista premiato con medaglia d'oro al merito, è stato Magistrato onorario a Scalea e poi a Nocera.

Un uomo combattente e coraggioso nella vita e nella professione, ha affrontato la malattia con un piglio da guerriero arrendendosi solo alla fine stremato da una malattia incurabile. Lascia a chi lo ha conosciuto un ricordo indelebile di una persona sempre pronta a tutelare i diritti dei più deboli ed a far valere il rispetto delle leggi ed i principi di giustizia.

Di recente ero andato a trovarlo in quanto allettato e lucidamente mi aveva fatto capire che era perfettamente consapevole che erano quei momenti gli ultimi della Sua vita terrena. In questa foto Ciro volge lo sguardo lontano e guarda avanti come ha sempre fatto nella Sua vita e professione. Ciao Avvocato Gaudino, la tua passione civile ed il tuo impegno professionale saranno esempio per i tuoi figli,Flavia e Renato, e per la nostra Città".