Lutto per la morte dell'avvocato Carlo Fabbozzo: ucciso a 64 anni da un infarto

Lutto a Napoli per la morte improvvisa dell'avvocato Carlo Fabozzo, Fabbozzo, 64 anni, è stato ucciso da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sono tanti i messaggi per lui comparsi sui social nelle ultime ore. "Addio Carlo Fabbozzo! Porterò per sempre dentro di me quella splendida giornata a Napoli", scrive Giulio nel postare una foto.

O, ancora, c'è il messaggio di Marco: "Questa proprio non ce la dovevi fare amico mio. Non si può immaginare un vulcano come te che all'improvviso si spegne lasciando un vuoto enorme. Non doveva andare così , non lo accetto". Anche Armando ha voluto dedicargli un pensiero: "A Gesù serviva un bravo avvocato. Si è scelto il migliore, umile onesto sempre disponibile; mi mancheranno i suoi consigli i suoi cordiali colloqui. R.I.P. avvocato Carlo Fabbozzo".

Infine, un messaggio commovente è stato diffuso anche dall'avvocato Giovanna Cacciapuoti: "Ciao Carlo, mi hai spezzato il cuore, 27 anni di conoscenza, di stima e di rispetto, poi l' orgoglio di avere tua figlia come mia praticante, stai tranquillo io ci sarò sempre al suo fianco. R. I. P. ".