Noto avvocato ucciso da un infarto: aveva 39 anni

Lutto a Nola per l'improvvisa scomparsa di un noto avvocato. L'intera comunità piange l'avvocato Angelo D'Alia, morto a soli 39 anni. Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto. Il giovane avvocato lascia la compagna, i genitori e le sorelle. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro della città e dei social. Tanti sono i messaggi per lui e per la sua famiglia.

I funerali si sono tenuti oggi, martedì 9 aprile, con l’arrivo della salma nella Parrocchia Maria SS. Del Rosario in Cinquevie alle ore 12.00. Il rito funebre alle ore 16.00.

Il cugino Andrea sui social ha scritto: “Oggi una tremenda notizia ha straziato il mio cuore. Mio cugino, Angelo D’Alia non è più con noi su questa terra. Non ho parole, solo un grande vuoto dentro di me. Silenzio e preghiera. Non c’è una ragione, non c’è consolazione. Angelo, ora che sei un Angelo in paradiso, dona tanta forza ai tuoi genitori, alle tue sorelle e a quanti ti hanno amato e voluto bene su questa terra. Io mi stringo forte a loro”.