Tragedia nel parcheggio del centro commerciale: autista si sente male e muore

Sarebbe morto per un malore mentre era alla guida del suo camion. Un uomo di circa 60 anni è morto dopo essersi sentito male alla guida del suo mezzo, mentre era fermo nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud (ex Auchan) di Giugliano.

Immediati i soccorsi, come riporta NanoTv, ma per l'autista non c'è stato nulla da fare. I sanitarti del 118, giunti sul posto, nei pressi di un noto negozio di elettrodomestici ed elettronica, hanno cercato di rianimarlo, ma l'uomo sarebbe morto sul colpo.