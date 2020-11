Addio al decano degli psicologi napoletani: era positivo al Covid

"Eppure non riusciamo e non vogliamo abituarci a notizie del genere. Oggi il Covid-19 si è portato via uno stimato collega, Francesco Antonio Auletta, decano degli psicologi dell'ASL Napoli 2 Nord, conosciuto ed apprezzato soprattutto nel mondo sanitario e scolastico. Impegnato con passione nella cura e nell'assistenza tanto dei giovani quanto di adulti e famiglie nei servizi e nella comunità di cui era parte attiva, è stato fautore di progetti di inclusione scolastica e promotore di comunicazione efficace tra studenti, docenti e genitori. Personalità vivace e vibrante, insostituibile per i tanti colleghi che ci hanno contattato e che insieme a noi hanno voluto ricordarlo". E' la nota di cordoglio pubblicata sulla pagina Facebook dell'Ordine degli Psicologi dal presidente, Armando Cozzuto. Auletta aveva 57 anni.