Lutto nel napoletano, addio all'ex sindaco: "Un uomo buono e generoso"

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore lo vogliono ricordare

Lutto a Sant'Anastasia per la morte dell'ex sindaco Augusto Amodio. A diffondere la triste notizia l'attuale primo cittadino del comune vesuviano, Carmine Esposito. "Ci ha lasciato per sempre Augusto Amodio. La notizia mi ha profondamente addolorato, Avevamo un rapporto speciale, di affetto, stima , lealtà e rispetto.

Ho avuto il privilegio di intrattenere con lui un rapporto speciale. Un uomo buono, generoso , un grande lavoratore-imprenditore. Sobrio, umile , spesso timido, anche quando ha raggiunto grandi successi nella sua attività, anche quando ha ricoperto la carica di Sindaco del Paese. È stato un generoso punto di riferimento di tantissimi “ambulanti “.

Amava il suo lavoro , i suoi VENDITORI ambulanti, le loro famiglie. Amava il Paese e gli stato servitore onesto, capace, orgoglioso. Poi, le vicessitudini della vita , con le delusioni e le amarezze , lo hanno spinto ad andare via, sorretto sempre dalla sua straordinaria famiglia. Tantissime persone e famiglie vivranno il dolore per la tua dipartita. A me , insieme al dolore , resta la fortuna di esserti stato amico VERO e di aver ricevuto da te tanto affetto e stima. Grazie e ancora grazie grande Uomo".