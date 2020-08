Lutto nel cuore di Napoli, muore a 30 anni l'attore O' gemello

"La sanità si stringe al dolore della famiglia. Ciao Marco riposa in pace. Dio ti benedica ovunque tu sia". E' il messaggio pubblicato dalla Quartiere Sanità Napoli e dintorni sulla morte dell'attore Marco Malapelle.

Sono tanti in queste ore i post di addio per il decesso del 30enne Marco Malapelle, conosciuto da tutti come O' gemello, stroncato da un male incurabile in breve tempo.

Malapelle era molto apprezzato soprattutto nel mondo teatrale e aveva all'attivo partecipazioni in fiction di successo come “L’Amica Geniale” e in Un Posto Al Sole.