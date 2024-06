Lutto nel mondo del teatro: addio ad Armando Pugliese

Mondo del teatro in lutto. Si è spento all'età di 77 anni il drammaturgo e attore Armando Pugliese. Cruciale per la sua carriera l'incontro con Italo Calvino, avvenuto dopo la messa in scena de 'Il barone rampante'. Calvino affidò a Pugliese la riduzione teatrale del suo romanzo. Negli anni '80 e 90', Pugliese ha vissuto tra Bari e Roma. Nel 1997 Pugliese ha assunto la direzione artistica della compagnia delle Indie Occidentali con la quale ha riallestito lo spettacolo 'Masaniello'.

Per conto del Festival Taormina Arte, nell'ottobre 2009, ha realizzato uno spettacolo tratto dal romanzo di Curzio Malaparte 'La pelle', ospitato poi al Teatro Mercadante di Napoli e al Teatro Argentina di Roma. Numerosi spettacoli e attori diretti da Pugliese hanno avuto riconoscimenti e premi. Numerose sono state le presenze dei suoi spettacoli a festival europei, quali quelli di Edimburgo, Zurigo, Nancy e Parigi.

"Addolorato per la scomparsa di Armando Pugliese. Attore e regista geniale e poliedrico, per anni ha riempito i teatri napoletani e non solo. Napoli sentirà la tua mancanza, il ricordo della tua arte sarà sempre parte di questa città". Così su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sulla morte del drammaturgo e attore.