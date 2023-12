Lutto in città per la morte di Armando: lascia la moglie e tre figli

Lutto a Giugliano per la prematura e improvvisa scomparsa di Armando Moraca. Armando, 48 anni, era di Giugliano, in particolare di Casacelle dove tutti lo piangono. Armando lascia la moglie Simona e tre figli. I funerali sono stati celebrati ieri presso la parrocchia di San Massimiliano Maria Kolbe a Casacelle.

La notizia ha gettato nel dolore l'intera comunità cittadina. Sono tanti i messaggi per luianche sui social. Gaetano, ad esempio, scrive: "Riposa in pace amico mio. Abbiamo passato insieme i migliori anni della nostra vita. Quante ne abbiamo combinate, eravamo inseparabili. Non ci posso credere che non ci sei più".