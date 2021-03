Muore titolare della nota pescheria, il figlio: "Ti voglio bene baffone"

Lutto nel vesuviano per la morte di Armando Marano, 67enne titolare di una nota pescheria di San Giuseppe Vesuviano. L'uomo, residente a Trecase, in pensione da circa un anno, era stato colpito dal Covid 15 giorni fa ed era ricoverato al Cotugno.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi giorni, sino al tragico epilogo.

Toccante la lettera del figlio (ne citiamo alcuni passaggi): "Caro papà, come tuo solito non smetti mai di farci scherzi, anche se questa volta c’è ne hai fatto uno che non fa ridere. Ogni figlio desidera diventare come il suo papà, ed io spero di essere sulla strada giusta. Si proprio come te, forte ma allo stesso modo dolce come il miele, disponibile, buono ma soprattutto umile, di animo puro e generoso verso gli altri. Non piango perché mi dicevi sempre di essere più forte di tutti, per questo ti mando un sguardo così che tu possa capire tutto. Ti voglio bene baffone".