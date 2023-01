Solo in casa, si sente male e muore: dolore per Armando, giovane papà

Lutto ad Acerra per l'improvvisa e prematura scomparsa di Armando Iorio. Armando, 33 anni, ra nella sa abitazione del Rione Ice Snei quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il giovane, martedì scorso, era solo in casa e il suo corpo è stato scoperto qualche ora dopo il decesso dal padre preoccupato per il suo silenzio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l'ingresso. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma per Armando non c'era più nulla da fare. Il magistrato di turno ha disposto anche l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Ad uccidere Armando è stato un arresto cardiocircolatorio. Dopo l'esame sulla salma, la stessa è stata consegnata alla famiglia per il funerale che è stato celebrato ieri.

Dolore e sgomento in città per questa tragedia. Ache sui social in tanti ricordano il giovane papà. Nico, ad esempio, scrive: ".Non ci sono addii per noi!!! ti porterò per sempre nel mio cuore ! me distrutttt !!! Il vero Armando l ho conosciuto io non tutti voi finti amici ! che la terra ti sia lieve fratello ti porterò sempre nel mio cuore la mia infanzia con te nn si potrà mai dimenticare le cose fatte insieme saranno indelebili dal mio cuore !!! Condoglianze a tutta la famiglia iorio !!!!".