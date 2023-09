Lacrime e dolore per Armando: il giovane calciatore ucciso da un brutto male

Lutto ad Acerra per la morte prematura di Armando Antignano, Armando, 18 anni, è stato ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da qualche mese. Tanti i messaggi per lui, anche sui social.

La squadra del Nola, dove ha militato, ha espresso cordoglio in un comunicato: "Il presidente Luigi Nappi, gli staff, i calciatori, tutta la famiglia bianconera si stringono alla famiglia del giovane Armando Antignano per la sua prematura scomparsa a soli 18 anni. L'anno scorso il giovane Armando aveva indossato la maglia bianconera della nostra Juniores, oggi purtroppo ha perso la sua partita. La società sta organizzando il giusto tributo per Armando durante la prossima gara casalinga del Nola".