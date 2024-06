Tragedia stamattina ad Ischia Porto. Nella località dell'isola verde un uomo di 88 anni è stato infatti trovato privo di vita all'interno della pineta.

Poco dopo le 10 alcuni passanti avevano notato il corpo dell'anziano, riverso a terra e hanno chiamato i soccorsi.

Gli operatori del 118 però, per il classe 1936 residente nel comune isolano capoluogo, non hanno potuto fare nulla: dopo aver tentato inutilmente di rianimare l'uomo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, causato da un malore. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri.

La salma dell'uomo è stata infine restituita ai familiari.