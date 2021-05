Tragedia in strada, ha un malore mentre fa la spesa e muore

Un anziano si è accasciato al suolo davanti a numerosi passanti in via Tasso a Casoria. Inutili i soccorsi

Tragedia in via Tasso a Casoria. Intorno alle 13 un uomo ha perso conoscenza in strada, davanti a numerosi passanti. Immediato il tentativo di soccorrerlo, con carabinieri e 118 che si sono diretti sul posto.

La persona, un anziano del quale non sono al momento note le generalità, pare avesse avuto un attacco cardiaco mentre era lì per fare la spesa. Inutile il tentativo del personale medico di fargli salva la vita: l'uomo si è spento poco dopo, con un capannello di persone ad assistere alle manovre per rianimarlo.

Le forze dell'ordine hanno transennato l'area per tutta la durata delle operazioni di soccorso e fino alla rimozione del corpo.