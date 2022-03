Addio all'ex comandante Antonio Virno: era in pensione da pochi mesi

Non ha potuto godersi la tanto meritata pensione. Il tenente dei vigili urbani di Torre Annunziata, Antonio Virno è morto oggi nella sua città. Da qualche mese combatteva con un cancro che gli è risultato fatale. Virno era andato in pensione lo scorso 1 luglio per raggiunti limiti d'età. È stato più volte chiamato a comandare la polizia municipale oplontina.

L'ultima volta fino alla fine della sua carriera dopo il pensionamento del collega Enrico Ambrosetti. Un ruolo che aveva assunto ad interim anche nel 2015 per poi un anno dopo entrare nello staff dell'ex sindaco Giosuè Starita. Era molto amato in città ed era stato apprezzato ancora di più per il suo impegno durante il lockdown del 2020.