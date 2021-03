Lutto nel calcio: Antonio Vanacore ucciso dal Covid

L'allenatore in seconda della Cavese, originario di Pozzuoli, era ricoverato da circa venti giorni

Il calcio campano piange la scomparsa di Antonio Vanacore ucciso dal Covid. Vanacore, 45 anni, originario di Pozzuoli, è stato un difensore. Attualmente era assistente di Campilongo alla Cavese. Vanacore era ricoverato al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove era ricoverato da venti giorni. Nelle ultime ore le sue condizioni erano peggiorate, portandolo poi alla morte.

Vanacore, ex di Benevento e Juve Stabia, non soffriva di alcuna patologia, ma dopo un test con la squadra era risultato positivo al Covid. La moglie, dopo il ricovero, aveva già annunciato che vari organi erano compromessi e oggi la brutta notizia della sua dipartita. Il mondo del calcio si stringe alla sua famiglia, colpita da questo grande dolore. Nei giorni scorsi era arrivato anche un commovente messaggio di Alfonso de Nicola, ex medico sociale del Napoli.