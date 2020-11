Addio al re del Babà: stroncato in quattro giorni dal Covid

Antonio Tizzano, nato durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale 77 anni fa a Casaluce, penultimo di otto fratelli. Si diploma come perito tecnico al Casanova di Napoli. Ma la sua carriera inizia già da piccolissimo dopo aver portato i caffè per i vari bar dell'Arenaccia nel 1953 inizia a lavorare nella pasticceria aperta dal fratello maggiore.

Inizia l'ascesa per Tizzano, divenuto via via sempre più famoso grazie al suo Babà doc, tanto da essere conosciuto da tutti come O' Re ro Babà. I suoi dolci fanno il giro del Mondo, grazie anche al supporto delle quattro figlie, Immacolata, Loredana, Liliana e Valentina, e della moglie Giuseppina. Il segreto della sua pasticceria che è ancora al corso Meridionale (unica sede) sono: le materie prime sempre di prima scelta, ricette della tradizione, e produzione giornaliera di dolci, che ne assicurano la freschezza. E soprattutto grande passione, lui stesso definiva la pasticceria come la "mia fidanzata". Il suo passato è costellato anche di successi in ambito sportivo, sia nel calcio che nel tennis.

Il triste epilogo

Dopo 4/5 gg di febbre a fine ottobre è stato ricoverato al Cardarelli perché positivo al Covid. Il 4 novembre è stato intubato in terapia intensiva ed è spirato il 6 novembre all'1 del mattino.