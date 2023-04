Lutto nella Protezione Civile, addio ad Antonio Spagna: "Un esempio di vita per tutti"

Lutto a Napoli per l'improvvisa e prematura scomparsa di Antonio Spagna, presidente dell'associazione "Protezione Civile Base Condor". Antonia, 68 anni, in queste ore viene ricordato con tanti messaggi affettuosi, anche sui social. Tra questi c'è il messaggio di un giovane: "Sig Antonio lei e stato per noi piccoli giovani un esempio di vita ha raggruppato molti giovani del quartiere per insegnare come fare del bene come esser utili alle persone bisognose e siamo cresciuti con il vostro esempio grazie di cuore per tutto ciò che lei ha donato a noi".

Questo, invece, è il messaggio della Municipalità 3: "La Municipalità si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa improvvisa di Antonio Spagna,presidente dell’associazione di protezione civile Base Condor che da anni collabora con la nostra istituzione". O, ancora, c'è il messaggio di Valeria Vespa: "Antonio Spagna non è più tra noi... Mi arriva questa notizia improvvisamente.... Inaspettatamente. Uomo buono sempre pronto a servire gli altri, sempre pieno di iniziative. Qui quando è riuscito ad adottare l aiuola in Piazza Ottocalli. Ma tante le iniziative al tempo del Covid.... Ha donato una panchina rossa alla piazza, ha fornito di pacchi alimentari a centinaia di famiglie.... Ha prestato aiuto ad Ischia, il 18 marzo ha regalato alla cittadinanza una bella manifestazione culturale alla biblioteca Flora sul dialetto napoletano.... Che la terra ti sia lieve..... Noi tutti sentiremo la tua assenza".