Addio al "Sergio Bruni" di Piscinola: quartiere in lutto per Antonio

Lutto a Piscinola per la morte del signor Antonio: volto storico del quartiere da tutti conosciuto come "Sergio Bruni". A darne notizia è il presidente della VIII Municipalità di Napoli, Nicola Nardella.

Queste le sue parole: "Con immenso dolore apprendo che Antonio, ma noi tutti lo conoscevamo come Sergio Bruni ci ha lasciati. La mia generazione a Piscinola ha dovuto misurarsi seriamente con la sua vita bohemien e con la sua gentilezza. Alla fine comprendemmo che Antonio era semplicemente un artista ed in questo mondo, degli artisti, c'è bisogno come l'aria".