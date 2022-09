Lutto nel mondo della politica: addio all'ex assessore Antonio Scippa

Lutto nel mondo della politica napoletana per la morte di Antonio Scippa. Scippa, 83 anni, è stato assessore dal 1975 al 1983 nella giunta Valenzi. Per cinque anni si è occupato di Bilancio; poi di Mobilità e Polizia urbana. Scippa è stato ucciso da alcuni problemi di cuore con i quali conviveva da anni.

Tanti i messaggi per lui. Tra questi c'è quello dell'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino: "Grande tristezza e dolore per la scomparsa di Antonio Scippa. È stato uno dei più importanti assessori nelle giunte Valenzi ed era davvero una bella ed appassionata persona. Affettuose condoglianze alla moglie e ai figli. Mi è sembrato giusto chiedere un minuto di silenzio e di raccoglimento nella riunione del consiglio comunale in corso di svolgimento".