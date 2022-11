La città piange il decano dei pasticcieri: "Una persona speciale, come i suoi dolci"

Lutto a Torre Annunziata per la morte di Antonio Paolillo. Paolillo, 87 anni, era molto conosciuto e amato in città per la sua attività presso la pasticceria "Fiorentino". I funerali si svolgeranno domani, martedì 22 novembre, alle ore 11 presso la chiesa della SS. Trinità.

Sono tanti i messaggi per lui sui social. La nipote Loredana ha scritto: "Lascia questa terra oggi Antonio Paolillo della storica pasticceria Fiorentino di via Fusco. Gran lavoratore, i suoi dolci eccellenze torresi, tifosissimo del Napoli, uomo e genitore esemplare! Fai buon viaggio zio". Ancora, c'è il messaggio di Giovanni: "Una persona speciale come la sua pasticceria. Un dolce che mi ricorda don Antonio come lo chiamavo io era il BISCOTTO ALL AMARENA speciale come lui. R I P don Antonio".